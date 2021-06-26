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Национальная армия ЦАР освободила город Нделе от боевиков и зачистила его окрестности

Политика
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Национальная армия ЦАР освободила город Нделе от боевиков и зачистила его окрестности
Федеральное агентство новостей (ФАН) / Сергей Чемеков

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) в рамках очередной антитеррористической операции освободили город Нделе и его окрестности от присутствия боевиков.

Населенный пункт расположен в нескольких километрах от границы с Чадом. Возвращение контроля над ним носит стратегическое значение для ЦАР. Африканскому государству удалось стабилизировать ситуацию на государственных рубежах, передает Федеральное агентство новостей.

Победа FACA в очередной раз продемонстрировала эффективность работы российских инструкторов, которые занимаются подготовкой африканских военнослужащих. Специалисты уверены, что успешная операция положила конец преступной деятельности чадских наемников в отношении мирного населения.

#боевики #цар #faca
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