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Глава СОМБ Иванов провел рабочую встречу с заместителем главы миссии ООН в ЦАР Куллити

Политика
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Глава СОМБ Иванов провел рабочую встречу с заместителем главы миссии ООН в ЦАР Куллити
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Глава СОМБ Александр Иванов встретился с заместителем МИНУСКА в ЦАР Лизабет Куллити. Стороны обсудили взаимодействие российских инструкторов с миротворцами.

Александр Иванов и Лизабет Куллити обменялись контактами после встречи, сообщают анонимные источники Radio Bangui FM. Глава Содружества офицеров за международную безопасность и заместитель Многопрофильной комплексной комиссии ООН надеются на плодотворную работу по восстановлению мира в Центральноафриканской Республике, передает Федеральное агентство новостей.

Руководитель СОМБ дал интервью изданию Afrique Media и рассказал о деятельности российских инструкторов в армии ЦАР. Специалисты, по словам Иванова, смогли повысить эффективность работы силовых структур республики и помогли бойцам FACA стать одними из лучших на территории Африки.

Позже Александр Иванов проинспектировал контрольно-пропускные пункты, где находятся военнослужащие FACA. Глава СОМБ пообщался с бойцами в неформальной обстановке.

#иванов #центральноафриканская республика #минуска
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