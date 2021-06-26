Глава СОМБ Иванов провел рабочую встречу с заместителем главы миссии ООН в ЦАР Куллити

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Глава СОМБ Александр Иванов встретился с заместителем МИНУСКА в ЦАР Лизабет Куллити. Стороны обсудили взаимодействие российских инструкторов с миротворцами.

Александр Иванов и Лизабет Куллити обменялись контактами после встречи, сообщают анонимные источники Radio Bangui FM. Глава Содружества офицеров за международную безопасность и заместитель Многопрофильной комплексной комиссии ООН надеются на плодотворную работу по восстановлению мира в Центральноафриканской Республике, передает Федеральное агентство новостей.

Руководитель СОМБ дал интервью изданию Afrique Media и рассказал о деятельности российских инструкторов в армии ЦАР. Специалисты, по словам Иванова, смогли повысить эффективность работы силовых структур республики и помогли бойцам FACA стать одними из лучших на территории Африки.

Позже Александр Иванов проинспектировал контрольно-пропускные пункты, где находятся военнослужащие FACA. Глава СОМБ пообщался с бойцами в неформальной обстановке.