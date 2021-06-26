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Сборная Дании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

Спорт
/ Обновлено: 26 июня 2021 21:22 78

Сборная Дании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу
Global Look Press / Matthias Koch via www.imago-imag/www.imago-images.de

Датская сборная стала первым четвертьфиналистом континентального первенства, одержав победу над Уэльсом в Амстердаме.

Первый матч плей-офф Евро-2020 завершился на стадионе "Йохан Круифф Арена" 26 июня. Сборная Дании со счетом 4:0 победила валлийскую национальную команду.

Два мяча записал на свой счет форвард Каспер Дольберг. Он отличился на 27-й и 48-й минутах матча. Незадолго до финального свистка ворота валлийской национальной команды поразили защитник Йоаким Мехле и форвард Мартин Брейтуэйт. В четвертьфинале Евро-2020 сборная Дании сыграет с победителем матча Нидерланды — Чехия.

Перенесенное на 2021 год из-за пандемии коронавируса континентальное первенство проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является португальская национальная команда.

#футбол #спорт #дания #уэльс #евро-2020
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