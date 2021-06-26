Политолог Сосновский сообщил о новом воздействии ФБК* на интернет-сообщество

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Сторонники осужденного блогера Алексея Навального используют тему вакцинации для воздействия на интернет-сообщество, заявил политолог Александр Сосновский.

Соратник Навального Георгий Албуров на своей странице в Twitter написал о необходимости вакцинации против коронавируса, в том числе препаратом российского производства "Спутник V". Стоит отметить, что созданный Навальным "Фонд борьбы с коррупцией"* (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) на протяжении долгого времени выступал против российской вакцины и пытался всячески ее дискредитировать.

"Не нужно впадать в эйфорию и думать, что риторика команды Навального изменилась, они одумались и теперь будут говорить правду. Да ничего подобного! Они создают себе алиби", — сообщил Сосновский.

Федеральное агентство новостей /

Сторонники Навального просто пытаются создать образ людей, которые заботятся о здоровье россиян, однако это не так. Плюс ко всему команда осужденного блогера сейчас пытается найти новые методы воздействия на интернет-сообщество. Для этого хорошо подходит популярная в России тема вакцинации. Поэтому сбежавшие в Европу противники власти используют вопрос "Спутника V" в своих интересах, передает слова политолога Федеральное агентство новостей.

* НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России