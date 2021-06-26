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Захарова указала на провокативное поведение Великобритании в инциденте с Defender

Политика
/ Обновлено: 26 июня 2021 20:59 68

Захарова указала на провокативное поведение Великобритании в инциденте с Defender
Pr Scr 1tv.ru /

Действия Британии в ситуации с эсминцем Defender не оставляют Лондону права выкрутиться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, сложившаяся в Черном море ситуация — это не просто дестабилизирующие действия НАТО, а провокативное поведение.

Мария Захарова подчеркнула, что в оценке политики Великобритании после этой ситуации можно чаще использовать термин "намеренная провокация". У Лондона больше нет шанса выкрутиться после инцидента в акватории Черного моря, добавила дипломат.

#захарова #мид #британия
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