Захарова указала на провокативное поведение Великобритании в инциденте с Defender

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Действия Британии в ситуации с эсминцем Defender не оставляют Лондону права выкрутиться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, сложившаяся в Черном море ситуация — это не просто дестабилизирующие действия НАТО, а провокативное поведение.

Мария Захарова подчеркнула, что в оценке политики Великобритании после этой ситуации можно чаще использовать термин "намеренная провокация". У Лондона больше нет шанса выкрутиться после инцидента в акватории Черного моря, добавила дипломат.