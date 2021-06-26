Набор будущих блогеров и журналистов открыт в Плехановском университете

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Передовая образовательная площадка для будущих журналистов и блогеров появилась на базе Плехановского университета.

Желающие могут подавать документы с 20 июня, отметил советник директора Института "Первая академия медиа" РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Плюсов. Обучение начнется с сентября. Слушателям курса предстоит узнать о способах монтажа и познать другие тонкости своих будущих профессий.

В образовательную программу включены мастер-классы и встречи с именитыми представителями мира медиапрофессий. Среди них Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, Борис Корчевников и другие. Оттачивать профессиональные навыки студенты будут на площадках медиахолдинга ВГТРК, телекомпаний ОТР и РБК, отмечает Федеральное агентство новостей.

"В качестве наставников выбраны люди, которые знают, что делать и как работать в этой среде. Они готовы и рады передать свой опыт будущим профессиональным медийщикам", — рассказал Плюсов на площадке пресс-центра Медиагруппы "Патриот".

Институт "Первая академия медиа" РЭУ им. Г. В. Плеханова — единственное учебное заведение, работающее по программе at first hand. То есть знаний студентам передают исключительно представители той или иной профессии. Двери учебного учреждения открыты для всех.