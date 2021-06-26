Посол России в Лондоне не осведомлен о причастности Джонсона к инциденту с эсминцем

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Российский дипломат в Лондоне Андрей Келин заявил, что не располагает информацией об участии британского премьер-министра Бориса Джонсона в инциденте с эсминцем HMS Defender.

Если решение по заходу эсминца в Черное море Джонсон принимал лично, то это "очень серьезно", подчеркнул посол России.

По его мнению, провокация могла привести к военному столкновению.

Андрей Келин отметил, что отношения Москвы и Лондона в настоящее время достигли "нулевого дна".

Ранее в британских СМИ появилась информация о причастности премьера Джонсона к ситуации с HMS Defender. По данным изданий, за два дня до произошедшего кораблю были переданы инструкции.