Состав руководства «Справедливой России — За правду» определили на 2,5 года

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Председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов опроверг слухи о возможных изменениях в руководстве партии. Об этом он рассказал во время съезда в Подмосковье.

Политик сообщил, что состав партии определен на два с половиной года. В рамках съезда также утверждена предвыборная программа. Она включает инициативы по снижению пенсионного возраста и жесткие антикоррупционные меры.

Миронов заявил, что "Справедливая Россия — За правду" собирается бороться с бедностью. По его словам, это — ключевое направление работы партии.