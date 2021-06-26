Власти Исландии отменили все ограничения по коронавирусу

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

Исландия первой из европейских государств объявила о полном снятии коронавирусных ограничений. В стране первую дозу вакцины получили более 87% населения.

Более 60% исландцев получили обе дозы вакцины, таким образом, в стране достигнут порог коллективного иммунитета. Власти Исландии приняли решение отменить введенные в марте прошлого года ограничения.

С 27 июня жители страны могут не соблюдать социальную дистанцию и не носить медицинские маски. Запрет на массовые мероприятия также отменен, страна возвращается к привычной жизни, отметила министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир.