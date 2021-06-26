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Власти Исландии отменили все ограничения по коронавирусу

Общество
/ Обновлено: 26 июня 2021 19:55 66

Власти Исландии отменили все ограничения по коронавирусу
Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

Исландия первой из европейских государств объявила о полном снятии коронавирусных ограничений. В стране первую дозу вакцины получили более 87% населения.

Более 60% исландцев получили обе дозы вакцины, таким образом, в стране достигнут порог коллективного иммунитета. Власти Исландии приняли решение отменить введенные в марте прошлого года ограничения.

С 27 июня жители страны могут не соблюдать социальную дистанцию и не носить медицинские маски. Запрет на массовые мероприятия также отменен, страна возвращается к привычной жизни, отметила министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир.

#вакцинация #ограничения #коллективный иммунитет
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