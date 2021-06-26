Российский бизнесмен из списка Forbes умер от коронавируса

needpix.com /

Участник рейтинга богатейших россиян по версии Forbes Олег Бурлаков скончался в Монако на 72-м году жизни.

Причиной гибели знаменитого бизнесмена стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Он совсем недавно прибыл во Францию из Москвы.

Известие о смерти предпринимателя опубликовал журнал Forbes, ссылаясь на близкий к семье Бурлакова источник. Сообщается, что в августе бизнесмен должен был отметить свое 72-летие.

Олег Бурлаков являлся совладельцем Коммерческого банка "Стройлесбанк". Кроме того, ему принадлежали фабрика Terpentin и компания "Импульс". Он числился на 177-м месте в списке "200 богатейших бизнесменов России — 2021" по версии Forbes. Состояние Бурлакова оценили в 650 миллионов долларов.