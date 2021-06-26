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Экономист Дудчак развеял мечты Киева о безвозмездной помощи Запада из-за "СП-2"

Политика
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Экономист Дудчак развеял мечты Киева о безвозмездной помощи Запада из-за «СП-2»
Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Евросоюз (ЕС) и США готовы помочь Украине после запуска "Северного потока — 2", потому что они преследуют личную выгоду, заявил экономист Александр Дудчак.

Киев действительно может получить поддержку Запада после того, как будет запущен "СП-2", но Украине не стоит мечтать о том, что эта помощь будет безвозмездной.

"Поверьте, никто в Европе не просыпается с мыслью: "Что же сделать хорошего для нашей любимой Украины", — отметил экономист.

Причина поддержки Запада кроется только в том, что США и Евросоюзу выгодно продавать Киеву российский газ, который идет реверсом из ЕС, подчеркнул Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

"Они имеют на этом прибыль. <…> Понятно, что для Украины бесплатно никто ничего делать не будет", — подчеркнул эксперт.

Ранее в бундестаге назвали безумием идею о компенсации Киеву за "Северный поток — 2". В ФРГ уверены, что Россия не обязана платить Украине за решение сменить транзитный маршрут.

#украина #запад #северный поток - 2
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