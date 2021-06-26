Названо хроническое заболевание, вызывающее серьезные осложнения при коронавирусе

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Люди с таким заболеванием, как диабет, при коронавирусе имеют больше шансов получить тяжелые осложнения, рассказал врач-эндокринолог Алексей Калиничев.

Для тех, кто болеет диабетом и не имеет прививки от COVID-19, существует высокий риск получить тяжелые осложнения, рассказал Калиничев сайту 360tv.ru. Так же считает и главный эндокринолог Московской области, заведующий кафедрой клинической эндокринологии ФУВ МОНИКИ Александр Древаль. При этом особых противопоказаний или особенностей переносимости вакцины от COVID-19 у диабетиков нет.

«Поэтому будет у тебя прививка или не будет — нет разницы, если ты не заболеешь. А если заболеешь, будет очень плохо», — считает Древаль.

Минздрав РФ рекомендовал диабетикам прививаться «Спутником V» или «Спутником Лайт», также спустя полгода нужно провести ревакцинацию.