Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Названо хроническое заболевание, вызывающее серьезные осложнения при коронавирусе

Общество
73

Названо хроническое заболевание, вызывающее серьезные осложнения при коронавирусе
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Люди с таким заболеванием, как диабет, при коронавирусе имеют больше шансов получить тяжелые осложнения, рассказал врач-эндокринолог Алексей Калиничев.

Для тех, кто болеет диабетом и не имеет прививки от COVID-19, существует высокий риск получить тяжелые осложнения, рассказал Калиничев сайту 360tv.ru. Так же считает и главный эндокринолог Московской области, заведующий кафедрой клинической эндокринологии ФУВ МОНИКИ Александр Древаль. При этом особых противопоказаний или особенностей переносимости вакцины от COVID-19 у диабетиков нет.

«Поэтому будет у тебя прививка или не будет — нет разницы, если ты не заболеешь. А если заболеешь, будет очень плохо», — считает Древаль.

Минздрав РФ рекомендовал диабетикам прививаться «Спутником V» или «Спутником Лайт», также спустя полгода нужно провести ревакцинацию.

#диабет #коронавирус #Осложнения
Сборная Дании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу
Сборная Дании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу
Спорт
20:59 | 26 июня
Политолог Сосновский сообщил о новом воздействии ФБК на интернет-сообщество
Политолог Сосновский сообщил о новом воздействии ФБК на интернет-сообщество
Политика
20:56 | 26 июня
Захарова указала на провокативное поведение Великобритании в инциденте с Defender
Захарова указала на провокативное поведение Великобритании в инциденте с Defender
Политика
20:54 | 26 июня