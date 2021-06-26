Болельщик спровоцировал массовый завал велогонщиков во время многодневки «Тур де Франс»

Global Look Press / Panoramic

Фанат с плакатом сбил одного из участников веломногодневки "Тур де Франс", спровоцировав грандиозный завал спортсменов.

Первый этап начавшейся 26 июня многодневки "Тур де Франс" Брест — Ландерно был отмечен инцидентом. Один из болельщиков пересек ограничительную черту, выставив свой плакат вдоль трассы. Ехавший в пелотоне гонщик не заметил зрителя и врезался в него.

Спортсмен потерял равновесие, в результате чего упал под колеса другим участникам многодневки. Гонка, которая завершится 18 июля в Париже, возобновилась лишь после оказания медицинской помощи получившим травмы участникам. Никто из них серьезно не пострадал.