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Ряд авиарейсов отменили или задержали в Москве

Общество
/ Обновлено: 26 июня 2021 19:31 261

Ряд авиарейсов отменили или задержали в Москве
pixabay.com /

Московские аэропорты изменили расписание нескольких десятков авиарейсов, сообщается на сервисе "Яндекс.Расписания".

Согласно обнародованным данным, в столичном аэропорту Домодедово в субботу не состоялись 32 запланированных рейса, еще семь пассажирских авиалайнеров в этой воздушной гавани задержали. В Шереметьево отменили пять самолетов и задержали еще восемь.

Пассажиры также столкнулись с изменениями в расписании рейсов в воздушной гавани Внуково. Администрация аэропорта задержала пять лайнеров, еще семь не совершили запланированный полет по неизвестной причине.

#москва #рейсы #аэропорты
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