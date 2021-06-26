Ряд авиарейсов отменили или задержали в Москве

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Московские аэропорты изменили расписание нескольких десятков авиарейсов, сообщается на сервисе "Яндекс.Расписания".

Согласно обнародованным данным, в столичном аэропорту Домодедово в субботу не состоялись 32 запланированных рейса, еще семь пассажирских авиалайнеров в этой воздушной гавани задержали. В Шереметьево отменили пять самолетов и задержали еще восемь.

Пассажиры также столкнулись с изменениями в расписании рейсов в воздушной гавани Внуково. Администрация аэропорта задержала пять лайнеров, еще семь не совершили запланированный полет по неизвестной причине.