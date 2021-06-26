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"Чебурашку" задержали на незаконной акции против прививок в Москве

Происшествия
/ Обновлено: 26 июня 2021 19:08 129

«Чебурашку» задержали на незаконной акции против прививок в Москве
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Сотрудники московской полиции задержали человека в костюме Чебурашки, который пытался прорваться к организатору митинга — депутату Валерию Рашкину.

Правоохранители задержали не менее девяти провокаторов, участвующих в несогласованном митинге против вакцинации от коронавируса. В их числе депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, сообщает ТАСС.

Мероприятие организовал депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин. По предварительным оценкам, на незаконной акции собралось около 500 человек.

Сотрудники полиции по громкой связи пытаются вразумить антипрививочников и призвать их к соблюдению социальной дистанции. ТАСС сообщает, что несколько десятков митингующих направились в сторону ОВД "Тверской".

#москва #митинг #прививки #коронавирус
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