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Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем турнира на травяном покрытии

Спорт
/ Обновлено: 26 июня 2021 18:53 57

Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем турнира на травяном покрытии
commons.wikimedia.org / Dacoucou / Attribution-Share Alike 4.0 International

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале турнира на Мальорке и завоевал первый в карьере титул на травяном покрытии.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в преддверии старта турнира "Большого шлема" в Уимблдоне выиграл соревнования на Мальорке. В финальном матче он победил американца Сэма Куэрри.

Встреча, продолжавшаяся один час две минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из четырех и десять раз подал навылет. Медведев выиграл 11-й турнир в карьере. При этом 25-летний теннисист впервые стал победителем соревнований на травяном покрытии.

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