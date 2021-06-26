Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем турнира на травяном покрытии

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале турнира на Мальорке и завоевал первый в карьере титул на травяном покрытии.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в преддверии старта турнира "Большого шлема" в Уимблдоне выиграл соревнования на Мальорке. В финальном матче он победил американца Сэма Куэрри.

Встреча, продолжавшаяся один час две минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Медведева. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из четырех и десять раз подал навылет. Медведев выиграл 11-й турнир в карьере. При этом 25-летний теннисист впервые стал победителем соревнований на травяном покрытии.