Председатель «Родины» Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга

Prt Scr youtube.com / Сегодня

Социолог Максим Шугалей является хорошей кандидатурой на пост депутата Законодательного собрания Петербурга, убежден лидер партии "Родина" и член ГД Алексей Журавлев.

Вероятнее всего, на грядущих выборах Шугалей попадет в региональный партийный список. Выбор "Родины" председатель партии объясняет личными и деловыми качествами социолога. Это умный, волевой и сильный человек, который заслуживает уважения, отметил Журавлев.

Максим Шугалей талантливый ученый и юрист, добавил глава политического объединения. По словам Журавлева, социолог долгое время занимался исследованиями в многих городах России, в том числе и в Петербурге. Шугалей хорошо знает беды и нужды жителей этого региона, подчеркнул председатель "Родины" в интервью Федеральному агентству новостей.

"Побывав в ливийском плену, он доказал, что не боится. Он и сейчас открыто выступает на самые острые темы, вставая на сторону простых людей", — отметил Журавлев.

Максим Шугалей часто сопровождает Журавлева в поездках по РФ и участвует во встречах с общественностью и разными организациями. Социолог целых 18 месяцев находился в плену в Ливии. Он был посажен в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Шугалей был избран в списке «Родины» в 2020 году в депутаты парламента Республики Коми. После освобождения из плена передал мандат бывшей главе ОНФ в регионе Елене Ивановой.