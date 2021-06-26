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Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения

Общество
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Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Обильные дожди и гроза вновь обрушились на Ялту, где неделю назад произошло наводнение. Подробности с места событий передают СМИ.

Специальный корреспондент РИА Новости рассказал, что ливень начался в городе примерно в 13:00 по местному времени. По его словам, жители стали оперативно освобождать центр Ялты. Там слышен гром и видны молнии, а по улицам и проезжей части течет вода. Накануне министерство чрезвычайных ситуаций по республике сообщило о штормовом предупреждении.

Ранее мощный циклон привел к наводнению в Керчи. Также от осадков пострадали несколько населенных пунктов на востоке Крыма. Региональные власти объявили режим ЧС.

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