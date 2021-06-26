Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020

Спорт
/ Обновлено: 26 июня 2021 18:21 60

Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Футболисты сборной России неудачно выступили на Евро-2020. Эксперты и прочие публичные личности назвали несколько причин провала.

Выступление российской команды было проанализировано в пресс-клубе "Петербургский уикенд". Шеф-редактор спортивной редакции телеканала "Санкт-Петербург" Иван Лосев озвучил одну из причин неудачи национальной сборной на чемпионате Европы, сообщал ФАН.

Эксперт утверждает, что команду подвели эксперименты, которые проводились на Евро-2020. Лосев обратил внимание, что для отработки новых сочетаний существуют менее важные турниры — например, Лига наций. Именно по ходу данного первенства российской сборной следовало работать над улучшением командной сыгранности. В крайнем случае, экспериментировать можно было во время отборочных матчей, добавил Лосев.

#футбол #чемпионат #лосев
Председатель "Родины" Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга
Председатель "Родины" Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга
Общество
18:35 | 26 июня
Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Общество
18:22 | 26 июня
Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Спорт
18:13 | 26 июня