Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Футболисты сборной России неудачно выступили на Евро-2020. Эксперты и прочие публичные личности назвали несколько причин провала.

Выступление российской команды было проанализировано в пресс-клубе "Петербургский уикенд". Шеф-редактор спортивной редакции телеканала "Санкт-Петербург" Иван Лосев озвучил одну из причин неудачи национальной сборной на чемпионате Европы, сообщал ФАН.

Эксперт утверждает, что команду подвели эксперименты, которые проводились на Евро-2020. Лосев обратил внимание, что для отработки новых сочетаний существуют менее важные турниры — например, Лига наций. Именно по ходу данного первенства российской сборной следовало работать над улучшением командной сыгранности. В крайнем случае, экспериментировать можно было во время отборочных матчей, добавил Лосев.