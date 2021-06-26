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Сборная Германии не сможет провести тренировку на "Уэмбли" перед матчем Евро с Англией

Спорт
/ Обновлено: 26 июня 2021 18:17 51

Сборная Германии не сможет провести тренировку на «Уэмбли» перед матчем Евро с Англией
Global Look Press / Christian Charisius/dpa

Футболистам немецкой сборной запретили тренироваться на лондонском стадионе "Уэмбли" накануне игры 1/8 финала Евро-2020 против Англии.

Представитель Немецкого футбольного союза (DFB) Йенс Гриттнер рассказал журналистам, что игрокам национальной команды запретили проводить занятие на "Уэмбли" перед матчем Евро-2020 с Англией. Он уточнил, что отказ УЕФА связан с повышенной нагрузкой на газон арены.

Так, 26 июня "Уэмбли" примет матч плей-офф Евро-2020 между сборными Италии и Австрии. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Встреча сборных Англии и Германии состоится 29 июня.

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