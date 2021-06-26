Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Татьяна Буланова поддержала идеи главы партии "Родина"

Политика
/ Обновлено: 26 июня 2021 18:10 86

Татьяна Буланова поддержала идеи главы партии «Родина»
instagram.com / @buslya

Певица Татьяна Буланова записала видеообращение к участникам съезда партии "Родина", выразив поддержку идей партийного лидера Алексея Журавлева.

Глава партии "Родина" имеет свои взгляды на развитие Российской Федерации. Такой подход наиболее близок Булановой, пояснила она. Сегодня жители России ждут помощи и разумных решений от депутатов Госдумы, подчеркнула артистка в видеообращении к делегатам и гостям VII съезда Всероссийской политической партии "Родина".

"Надеюсь стать частью команды и внести свой вклад в становление сильной и независимой России", — добавила она.

Буланова намерена направить весь свой потенциал для помощи гражданам именно в составе "Родины", передает ФАН. Артистка также пожелала всем гостям и делегатам съезда успешной работы и победы на предстоящих выборах в Госдуму России.

#госдума #выборы #журавлев #партия родина #Буланова
Председатель "Родины" Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга
Председатель "Родины" Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга
Общество
18:35 | 26 июня
Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Общество
18:22 | 26 июня
Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Спорт
18:13 | 26 июня