Татьяна Буланова поддержала идеи главы партии «Родина»

instagram.com / @buslya

Певица Татьяна Буланова записала видеообращение к участникам съезда партии "Родина", выразив поддержку идей партийного лидера Алексея Журавлева.

Глава партии "Родина" имеет свои взгляды на развитие Российской Федерации. Такой подход наиболее близок Булановой, пояснила она. Сегодня жители России ждут помощи и разумных решений от депутатов Госдумы, подчеркнула артистка в видеообращении к делегатам и гостям VII съезда Всероссийской политической партии "Родина".

"Надеюсь стать частью команды и внести свой вклад в становление сильной и независимой России", — добавила она.

Буланова намерена направить весь свой потенциал для помощи гражданам именно в составе "Родины", передает ФАН. Артистка также пожелала всем гостям и делегатам съезда успешной работы и победы на предстоящих выборах в Госдуму России.