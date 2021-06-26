Руководитель «КП-Санкт-Петербург» ответил на заявление Бероева про вакцинацию в России

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Иван Власов считает, что актер Егор Бероев допустил неуместное сравнение вакцинации с холокостом, так как у жителей страны на самом деле есть выбор.

Бероев оказался в эпицентре скандала после того, как увидел схожие моменты в прививочной кампании России и холокосте. Гендиректор "КП-Санкт-Петербург" Иван Власов считает такое сравнение неуместным.

Власов напомнил, что в период холокоста людей просто "сажали, везли и убивали", у них не было выбора. А жители России самостоятельно принимают решение, хотят они защитить собственный организм от COVID-19 или нет.

"Здесь ты можешь решить, вакцинироваться тебе или сидеть дома. Или ПЦР сдавать раз в три дня. Сравнение это кощунственное", — заявил Власов во время встречи пресс-клуба "Петербургский уикенд" на базе Медиагруппы "Патриот".

Точку зрения Ивана Власова разделили телеведущий канала "Россия-24" Роман Плюсов. Он отметил, что не хотел бы, чтобы невакцинированные граждане подвергали опасности здоровье его близких.