Председатель «Родины» раскрыл детали предвыборной кампании

Федеральное агентство новостей /

Руководитель "Родины" Алексей Журавлев раскрыл детали кампании, которую партия собирается вести в преддверии выборов. Об этом он рассказал на общем съезде политсилы.

Политик отметил, что его поездки по российским регионам являются своеобразной инспекцией. По его словам, он осуществляет визиты не для переговоров с чиновниками, а ради общения с простыми гражданами, пишет Федеральное агентство новостей.

"Уточню: наша цель — помощь людям в регионах в конкретных проблемах, мы — за дела реальные, а не на бумагах и словах", — сказал председатель "Родины".

Здоровье нации — стратегическая задача властей, уверен Журавлев. Он признался, что был шокирован удаленностью роддома от некоторых населенных пунктов Архангельской области. Беременным нужно преодолеть около 700 километров для получения медицинской помощи.

"Партия разработает региональные программы, исходя из проблем конкретного города и поселка. У нас есть силы и талант, чтобы разрабатывать законодательную базу. Мы любим свою страну и поможем ей", — подчеркнул Журавлев.

Выборы в Госдуму РФ запланированы на сентябрь 2021 года.