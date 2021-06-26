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Пилот "Ред Булла" Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии

Спорт
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Пилот «Ред Булла» Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Штирии
Global Look Press / Hasan Bratic

Макс Ферстаппен стал победителем квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Штирии, которая прошла в австрийском Шпильберге 26 июня. Лучший круг он преодолел за 1 минуту 3,841 секунды.

Второй результат показал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал третьим. Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин, который проводит дебютный сезон в "Формуле-1", по итогам квалификации стал 20-м.

#формула-1 #ферстаппен #автогонки #гран-при штирии
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