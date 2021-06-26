Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

QR-коды в Москве: кому необходимы и как получить

Россия
34

QR-коды в Москве: кому необходимы и как получить
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Власти столицы ввели новые меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве. Чтобы обезопасить здоровье людей, с 28 июня в кафе, рестораны или на массовые мероприятия можно будет попасть только по специальным QR-кодам. 

В обязательном порядке электронный код будут требовать у приезжих из других стран и городов, а также у несовершеннолетних, которые пришли в заведение без взрослых. Важно знать, что по медсправкам в бумажном виде пройти в заведения не получится. 

QR-код выдается тем, кто привился вакциной российского производства или переболел COVID-19 не более полугода назад. 

Граждане с отрицательным ПЦР-тестом тоже могут получить код, но при определенных условиях. Тест нужно проводить в лабораториях, которые отправляют результаты в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Срок действия результатов теста - три дня.

Возможна блокировка кода, если после его получения человек заразился коронавирусом.

QR-коды в Москве: кому необходимы и как получить
Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Прошедшим вакцинацию, переболевшим или сдавшим ПЦР-тест горожанам получить QR-код можно:

  • на портале ЕМИАС.ИНФО
  • на сайте «Госуслуги»
  • в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»
  • в электронной медкарте

Наличие антител  в организме (без подтверждения болезни в России) не будет основанием для получения «пропуска». Иностранная вакцина (или прививка «Спутником V», поставленная за границей) не подойдет для получения QR-кода.

Всех посетителей заведений общепита и массовых мероприятий будут проверять на входе через мобильное приложение в смартфоне. Для проверки действительности кода также потребуются паспортные данные, которые сотрудник будет сверять. Это необходимая мера, чтобы люди не могли пройти по чужим кодам.

#москва #правила #пандемия #коронавирус #qr-коды
Сборная Дании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу
Сборная Дании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу
Спорт
20:59 | 26 июня
Политолог Сосновский сообщил о новом воздействии ФБК на интернет-сообщество
Политолог Сосновский сообщил о новом воздействии ФБК на интернет-сообщество
Политика
20:56 | 26 июня
Захарова указала на провокативное поведение Великобритании в инциденте с Defender
Захарова указала на провокативное поведение Великобритании в инциденте с Defender
Политика
20:54 | 26 июня