QR-коды в Москве: кому необходимы и как получить

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Власти столицы ввели новые меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве. Чтобы обезопасить здоровье людей, с 28 июня в кафе, рестораны или на массовые мероприятия можно будет попасть только по специальным QR-кодам.

В обязательном порядке электронный код будут требовать у приезжих из других стран и городов, а также у несовершеннолетних, которые пришли в заведение без взрослых. Важно знать, что по медсправкам в бумажном виде пройти в заведения не получится.

QR-код выдается тем, кто привился вакциной российского производства или переболел COVID-19 не более полугода назад.

Граждане с отрицательным ПЦР-тестом тоже могут получить код, но при определенных условиях. Тест нужно проводить в лабораториях, которые отправляют результаты в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Срок действия результатов теста - три дня.

Возможна блокировка кода, если после его получения человек заразился коронавирусом.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Прошедшим вакцинацию, переболевшим или сдавшим ПЦР-тест горожанам получить QR-код можно:

на портале ЕМИАС.ИНФО

на сайте «Госуслуги»

в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»

в электронной медкарте

Наличие антител в организме (без подтверждения болезни в России) не будет основанием для получения «пропуска». Иностранная вакцина (или прививка «Спутником V», поставленная за границей) не подойдет для получения QR-кода.

Всех посетителей заведений общепита и массовых мероприятий будут проверять на входе через мобильное приложение в смартфоне. Для проверки действительности кода также потребуются паспортные данные, которые сотрудник будет сверять. Это необходимая мера, чтобы люди не могли пройти по чужим кодам.