QR-коды в Москве: кому необходимы и как получить

Власти столицы ввели новые меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве. Чтобы обезопасить здоровье людей, с 28 июня в кафе, рестораны или на массовые мероприятия можно будет попасть только по специальным QR-кодам.
В обязательном порядке электронный код будут требовать у приезжих из других стран и городов, а также у несовершеннолетних, которые пришли в заведение без взрослых. Важно знать, что по медсправкам в бумажном виде пройти в заведения не получится.
QR-код выдается тем, кто привился вакциной российского производства или переболел COVID-19 не более полугода назад.
Граждане с отрицательным ПЦР-тестом тоже могут получить код, но при определенных условиях. Тест нужно проводить в лабораториях, которые отправляют результаты в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Срок действия результатов теста - три дня.
Возможна блокировка кода, если после его получения человек заразился коронавирусом.
Прошедшим вакцинацию, переболевшим или сдавшим ПЦР-тест горожанам получить QR-код можно:
- на портале ЕМИАС.ИНФО
- на сайте «Госуслуги»
- в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»
- в электронной медкарте
Наличие антител в организме (без подтверждения болезни в России) не будет основанием для получения «пропуска». Иностранная вакцина (или прививка «Спутником V», поставленная за границей) не подойдет для получения QR-кода.
Всех посетителей заведений общепита и массовых мероприятий будут проверять на входе через мобильное приложение в смартфоне. Для проверки действительности кода также потребуются паспортные данные, которые сотрудник будет сверять. Это необходимая мера, чтобы люди не могли пройти по чужим кодам.