Прямая линия Путина получила свыше 100 тысяч обращений россиян

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Россияне направили свыше 100 тысяч обращений для прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал "Россия-24".

Большинство поступивших сообщений связано с эпидемиологической обстановкой и вакцинацией от коронавируса. Граждане также задают вопросы о распределении бесплатных лекарств и улучшении жилищных условий.

Прямая линия с Путиным запланирована на 30 июня. Телеканалы, на которых будет вестись трансляция, выделили на общение президента с соотечественниками три часа. В Кремле подчеркивали, что Путин сам будет выбирать вопросы.