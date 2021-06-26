Ивица Олич заявил, что Никола Влашич перерос уровень чемпионата России по футболу

Global Look Press / Stupnikov Alexander/spartak.com

Помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич считает, что Николе Влашичу нужно уйти из ЦСКА.

Никола Влашич перерос уровень РПЛ, заявил HRT Sport экс-тренер ЦСКА Ивица Олич. Он подчеркнул, что получил возможность ближе познакомиться с полузащитником, возглавив московский клуб.

"Я смог больше узнать о его качествах и недостатках. Он — высококлассный спортсмен и профессионал, который на протяжении нескольких сезонов входит в число лучших игроков Российской премьер-лиги", — отметил Олич.

Вместе с партнерами по сборной Хорватии Влашич продолжает подготовку к первому матчу плей-офф Евро-2020. Его национальная команда сыграет с Испанией. Встреча 1/8 финала чемпионата Европы пройдет в Стамбуле 28 июня.