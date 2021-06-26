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Основатель Electronic Music Studio Питер Зиновьев умер в Кембридже

Общество
/ Обновлено: 26 июня 2021 17:34 78

Основатель Electronic Music Studio Питер Зиновьев умер в Кембридже
Prt Scr youtube.com / Sound On Sound magazine

Пионер музыкальной электроники, основатель Electronic Music Studio (EMS) Питер Зиновьев скончался в 88 лет.

Печальное известие опубликовала британская газета The Guardian. Причина смерти знаменитого изобретателя не называется.

Питер Зиновьев прославился на весь мир после создания целой серии синтезаторов, на которых играли такие легендарные исполнители, как Pink Floyd, King Crimson, Yes, Брайан Ино, Жан-Мишель Жарр, The Who и другие.

Он одним из первых в мире занялся изобретением инструментов для электронной музыки, которая в 60-е годы только появилась.

Сообщается, что последние годы Зиновьев работал над созданием музыки в своей небольшой студии в Кембридже на востоке Англии.

#смерть #электронная музыка #питер зиновьев
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