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Миронов и Прилепин возглавили список кандидатов на выборы от "Справедливой России — За правду"

Политика
/ Обновлено: 26 июня 2021 17:23 78

Миронов и Прилепин возглавили список кандидатов на выборы от «Справедливой России — За правду»
Федеральное агентство новостей / Ольга Цебровская

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, сопредседатели фракции Захар Прилепин и Геннадий Семигин возглавили список кандидатов на выборы в Госдуму от СРЗП.

Также в числе кандидатов оказались режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков. Официальное утверждение списка прошло 26 июня на съезде партии.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Алексей Журавлев стал лидером в списке кандидатов на сентябрьские выборы от фракции "Родина".

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