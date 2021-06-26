Миронов и Прилепин возглавили список кандидатов на выборы от «Справедливой России — За правду»

Федеральное агентство новостей / Ольга Цебровская

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, сопредседатели фракции Захар Прилепин и Геннадий Семигин возглавили список кандидатов на выборы в Госдуму от СРЗП.

Также в числе кандидатов оказались режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков. Официальное утверждение списка прошло 26 июня на съезде партии.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Алексей Журавлев стал лидером в списке кандидатов на сентябрьские выборы от фракции "Родина".