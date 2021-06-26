Электричка насмерть сбила молодую петербурженку в Новороссийске

Федеральное агентство новостей /

Девушка погибла после наезда "Ласточки". Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Трагический инцидент произошел на железнодорожном перегоне Новороссийск — Гайдук. Машинист рассказал полицейским, что девушка находилась на путях и не стала реагировать на звуковой сигнал. К сожалению, экстренное торможение не помогло предотвратить трагедию.

Потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы. Установлено, что девушке было 27 лет, она приехала в Новороссийск из Санкт-Петербурга. По факту произошедшего назначена проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение.