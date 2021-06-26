Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Электричка насмерть сбила молодую петербурженку в Новороссийске

Происшествия
68

Электричка насмерть сбила молодую петербурженку в Новороссийске
Федеральное агентство новостей /

Девушка погибла после наезда "Ласточки". Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Трагический инцидент произошел на железнодорожном перегоне Новороссийск — Гайдук. Машинист рассказал полицейским, что девушка находилась на путях и не стала реагировать на звуковой сигнал. К сожалению, экстренное торможение не помогло предотвратить трагедию.

Потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы. Установлено, что девушке было 27 лет, она приехала в Новороссийск из Санкт-Петербурга. По факту произошедшего назначена проверка, по завершении которой будет принято процессуальное решение.

#девушка #полиция #смерть #краснодар #электричка #новороссийск
Председатель "Родины" Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга
Председатель "Родины" Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга
Общество
18:35 | 26 июня
Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Общество
18:22 | 26 июня
Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Спорт
18:13 | 26 июня