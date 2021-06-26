Журавлев возглавил список кандидатов на выборы в Госдуму от «Родины»

Федеральное агентство новостей /

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев лидирует в списке кандидатов на выборы в Госдуму от фракции. Также в первой тройке Герой РФ Андрей Богатов и певица Татьяна Буланова.

Списки кандидатов утвердили 26 июня на съезде объединения "Родина", сообщили журналисты Федерального агентства новостей.

Федеральный список пополнили футболист Дмитрий Булыкин, экономист Михаил Хазин, глава отделения партии по Ленобласти Валерий Шинкаренко.

Выборы в Госдуму России пройдут с 17 по 19 сентября. Решение о трехдневном голосовании принято из-за эпидемиологической обстановки.