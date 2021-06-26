Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Иран выпустил тестовую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"

Общество
/ Обновлено: 26 июня 2021 16:57 73

Иран выпустил тестовую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Global Look Press / Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Тестовую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" выпустили в Иране, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Иран объявил о начале выпуска вакцины от коронавируса российской разработки. Это первое государство ближневосточного региона, в котором запущено производство "Спутника V", заявили в РФПИ.

Производством вакцины в Иране занимается Actoverco, одна из ведущих фармацевтических компаний страны. Вакцина, произведенная на иранских мощностях, будет использоваться внутри страны для исполнения программы вакцинации Ирана. Локальное производство позволит ускорить процесс иммунизации и сократить издержки на логистику.

#вакцина #коронавирус #Спутник V
Председатель "Родины" Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга
Председатель "Родины" Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга
Общество
18:35 | 26 июня
Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Общество
18:22 | 26 июня
Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Спорт
18:13 | 26 июня