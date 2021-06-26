Иран выпустил тестовую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»

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Тестовую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" выпустили в Иране, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Иран объявил о начале выпуска вакцины от коронавируса российской разработки. Это первое государство ближневосточного региона, в котором запущено производство "Спутника V", заявили в РФПИ.

Производством вакцины в Иране занимается Actoverco, одна из ведущих фармацевтических компаний страны. Вакцина, произведенная на иранских мощностях, будет использоваться внутри страны для исполнения программы вакцинации Ирана. Локальное производство позволит ускорить процесс иммунизации и сократить издержки на логистику.