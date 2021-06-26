Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Захарова указала на связь Минских соглашений и выдачи паспортов России в Донбассе

Политика
/ Обновлено: 26 июня 2021 17:03 68

Захарова указала на связь Минских соглашений и выдачи паспортов России в Донбассе
twitter.com / @MID_RF

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предоставление гражданства жителям Донбасса. Об этом говорится в сообщении на интернет-портале министерства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что выдача российских паспортов в регионе якобы нарушает логику Минских соглашений. По словам Захаровой, действия Москвы являются вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом блокады, которую тот обязан был снять.

"Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в правах", — указала представитель МИД.

Захарова также обратила внимание, что Украина ранее предоставила гражданство примерно 120 тысячам жителей Приднестровья.

#захарова #донбасс #паспорт
Председатель "Родины" Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга
Председатель "Родины" Журавлев объяснил, почему Шугалей необходим в ЗакСе Петербурга
Общество
18:35 | 26 июня
Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Проливной дождь и гроза вернулись в Ялту через неделю после наводнения
Общество
18:22 | 26 июня
Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Несвоевременные эксперименты привели к вылету сборной России с Евро-2020
Спорт
18:13 | 26 июня