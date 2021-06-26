Захарова указала на связь Минских соглашений и выдачи паспортов России в Донбассе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предоставление гражданства жителям Донбасса. Об этом говорится в сообщении на интернет-портале министерства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что выдача российских паспортов в регионе якобы нарушает логику Минских соглашений. По словам Захаровой, действия Москвы являются вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом блокады, которую тот обязан был снять.

"Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в правах", — указала представитель МИД.

Захарова также обратила внимание, что Украина ранее предоставила гражданство примерно 120 тысячам жителей Приднестровья.