Президент Турции запустил строительство канала «Стамбул»

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган запустил строительство нового канала "Стамбул", который в будущем соединит Черное и Мраморное моря.

Глава государства принял участие в мероприятии в честь начала прокладки канала, нажав на символическую кнопку. Строительство нового объекта начнется с одного из шести мостов, которые будут соединять стороны канала "Стамбул".

По словам турецких властей, строительство новой артерии поможет "разгрузить" Босфор.