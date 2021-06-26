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Президент Турции запустил строительство канала "Стамбул"

Политика
/ Обновлено: 26 июня 2021 17:00 86

Президент Турции запустил строительство канала «Стамбул»
tccb.gov.tr / T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган запустил строительство нового канала "Стамбул", который в будущем соединит Черное и Мраморное моря.

Глава государства принял участие в мероприятии в честь начала прокладки канала, нажав на символическую кнопку. Строительство нового объекта начнется с одного из шести мостов, которые будут соединять стороны канала "Стамбул".

По словам турецких властей, строительство новой артерии поможет "разгрузить" Босфор.

#турция #эрдоган #стамбул #босфор
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