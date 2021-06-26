«Миннесота» предложила российскому форварду Капризову два варианта продления контракта

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"Миннесота Уайлд" подготовила краткосрочный и долгосрочный контракты для российского нападающего клуба Кирилла Капризова.

Боссы "Миннесоты" по-прежнему не договорились с Кириллом Капризовым о продлении соглашения, срок которого истекает летом 2022 года. По информации издания The Athletic, россиянину предложат заключить краткосрочную сделку. В соответствии с условиями контракта, зарплата 24-летнего форварда составит от 5 до 7 миллионов долларов в год. В случае если Капризов согласится подписать долгосрочное соглашение, сумма может увеличится до 9 миллионов в год.

Сезон-2020/2021 стал для российского игрока дебютным в НХЛ. Он провел 55 матчей регулярного чемпионата лиги, в которых набрал 51 очко по системе "гол+пас".