Футболист Игонин назвал идеологически верным решение сменить тренера сборной России

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Стоит ли менять Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России после Евро-2020, объяснил вице-президент Федерации футбола Ленобласти Алексей Игонин.

Россияне 21 июня провели третий матч в рамках группового этапа чемпионата Европы. Встреча закончилась со счетом 1:4 в пользу Дании, и команда Черчесова не попала в плей-офф, напоминает ФАН.

После игры многие болельщики выступили с предложением сменить наставника сборной. Свое мнение на эту тему Игонин высказал на заседании пресс-клуба "Петербургский уикенд", прошедшем в медиацентре "Патриот". Он допустил, что назначение нового тренера стало бы идеологически и политически верным решением.

"Футболистов поменять мы не сможем — у нас их просто нет. Я уверен, что те игроки, которые самые сильные, были собраны в этой сборной", — заявил спикер.

До матча отборочного этапа чемпионата мира у России остается всего три месяца, отметил бывший футболист, поэтому кардинального изменить ситуацию не получится. Если оценивать итоги Евро-2020, именного такого результата от россиян и стоило ожидать, уверен Игонин.