Футболист Игонин назвал главный плюс принятых в России мер против COVID-19

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Принятые в РФ ограничения защищают россиян от коронавируса, заявил вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат ЗакСа Алексей Игонин.

Игонин принял участие в заседании пресс-клуба "Петербургский уикенд", прошедшего в медиацентре "Патриот". В рамках встречи собравшиеся обсудили важность введенных в РФ ограничений, связанных с коронавирусом, и необходимость вакцинации.

"Не вас в чем-то ограничивают, не вам запрещают пить пиво в баре, это защищают здоровых людей, которые в баре находятся. И у вас несколько вариантов решений этого вопроса – тесты, вакцинирование", — отметил Игонин, пишет Федеральное агентство новостей.

Тем не менее вакцинация в РФ остается добровольной, напомнил ведущий телеканала "Россия-24" Роман Плюсов. В других странах также активно реализуется прививочная кампания. Например, в Венгрии из 10 млн населения привились уже порядка 6 млн человек.