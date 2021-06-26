Режиссер Владимир Меньшов пропустил съезд партии из-за коронавируса

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

81-летний режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом и не смог принять участие в съезде партии "Справедливая Россия — За правду". Меньшов должен был находиться в Подмосковье на съезде партии. Пресс-служба «СР — За правду» сообщила, что режиссер не приехал, так как болен COVID-19. Болезнь народного артиста РСФСР протекает в легкой форме, сообщает РИА Новости.

Советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер и педагог Владимир Меньшов является лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Американская киноакадемия не смогла не отметить его картину "Москва слезам не верит".