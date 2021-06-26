Футболист Игонин высказался о вылете сборной России с Евро-2020

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания региона Алексей Игонин прокомментировал провал сборной России на Евро-2020.

Алексей Игонин стал участником пресс-клуба "Петербургский уикенд", который прошел на площадке Медиагруппы "Патриот". Модератор дискуссии Вадим Манукян затронул тему громких скандалов в российском футболе, среди которых числился конфликт между телеведущей Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, пишет ФАН.

"Наивно говорить, что причина плохой игры это скандалы. У главного тренера всегда есть объяснения, но он нам не говорит. Если бы мы привлекли двух-трех футболистов, мы разве играли бы лучше?", — задается вопросом Игонин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Гендиректор "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" Иван Власов назвал российский футбол "большим шоу-бизнесом".

"У меня есть диплом продюсера спортивных трансляций. Я этим занимался и знаю, что это правильно отстроенный бизнес. Так, все видели, что российский тренер зарабатывает больше бельгийского и датского", — подытожил он.

Ранее бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев также высказался о вылете национальной команды с Евро-2020. Голкипер уверен, что футбол в России практически не развивается.