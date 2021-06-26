Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж планирует жениться в тюрьме на матери своих детей

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Основатель скандально известного портала WikiLeaks Джулиан Ассанж, который содержится в лондонской тюрьме Белмарш, все же женится на своей невесте Стелле Морис прямо в колонии строгого режима. Об этом агентству DPA рассказала сама Морис, с которой Ассанж обручен с 2016 года.

По словам женщины, пока дата торжества не назначена из-за непростых бюрократических процедур: в первую очередь влюбленным нужно получить разрешение от начальника тюрьмы и разрешить вопрос с просроченной визой Джулиана, являющегося гражданином Австралии. Если у пары все получится, то это будет первая свадьба в стенах Белмарша за последние 12 лет.

Стелла Морис добавила, что если им удастся осуществить задуманное, то, после освобождения основателя WikiLeaks, они проведут еще одну свадебную церемонию в кругу близких людей.

Роман Ассанжа и Морис начался, когда журналист скрывался в лондонском посольстве Эквадора. Пара обручилась еще в 2016 году, сейчас у них подрастают двое сыновей.

Федеральное агентство новостей / Владимир Карпухин

В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции. Однако через семь лет Ассанжа задержали по требованию Соединенных Штатов. Эквадор лишил его права на политубежище и журналиста поместили в тюрьму строгого режима Белмарш, где он находится до сих пор.

В скором времени после начала слушания о выдаче основателя WikiLeaks, Вашингтон предъявил ему обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации и потребовал экстрадиции. Однако суд Великобритании не удовлетворил просьбу США. Решение суд аргументировал тем, что Ассанж психически не здоров и может навредить себе, если его выдадут Соединенным Штатам.

На днях бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден выразил опасение, что Ассанж может повторить судьбу бизнесмена Джона Макафи, которого три дня назад нашли мертвым в испанской тюрьме. За день до смерти Макафи суд одобрил его выдачу Соединенным Штатам.

Сноуден, который сам скрывается от американского правосудия в России, считает, что Европа не должна экстрадировать людей в страны с такой беспощадной судебной системой, как в США. Потому что они лучше покончат с собой, чем отправятся в эту систему, подчеркнул Сноуден.