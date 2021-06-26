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Миронов объяснил необходимость принятия государственной идеологии в России

Политика
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Миронов объяснил необходимость принятия государственной идеологии в России
duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Принятие государственной идеологии в России позволит избежать жизни "по чужим лекалам и идеям", заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

По словам парламентария, государственная идеология обязательно должна быть в стране.

"Я абсолютно убежден, что будущее все-таки за принятием государственной идеологии", — отметил Миронов во время выступления на съезде партии "Справедливая Россия — За правду".

Основываться идеология должна на патриотизме, правде, справедливости, а также на русской культуре, уточнил депутат. Принятие государственной системы взглядов избавит от навязанных чужих идей, заключил Миронов.

#россия #миронов #справедливая россия - за правду
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