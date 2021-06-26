Представитель ЛДПР заявил, что уход сына Жириновского не связан с конфликтом в семье

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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев решил уйти из политики еще пару лет назад, сообщил представитель ЛДПР Антон Морозов.

СМИ распространили сообщение, что Лебедев уходит из политики из-за конфликта с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который является его отцом. Однако Морозов опроверг эти слухи.

"Очевидно, ему хотелось заняться чем-то другим, он об этом мне лично говорил еще пару лет назад", — сказал Антон Морозов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что сейчас распространяются слухи о конфликтах в партии и прекращении деятельности ЛДПР, однако эти сообщения недостоверны и направлены на снижение рейтинга партии перед выборами.