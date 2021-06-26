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Житель Прикамья во время ссоры облил 10 человек бензином и поджег

Происшествия
/ Обновлено: 26 июня 2021 15:32 62

Житель Прикамья во время ссоры облил 10 человек бензином и поджег
ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту попытки сжечь десять человек в гараже в Соликамске.

Инцидент произошел ночью в городе Соликамске. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился с компанией из десяти человек в гараже и устроил драку. После этого он зашел домой за бензином, облил всех людей жидкостью и поджег.

Все пострадавшие, включая подозреваемого, попали в больницу с ожогами. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью).

#бензин #житель #соликамск
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