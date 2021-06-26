Димитрис Прифтис покинул казанский УНИКС

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Греческий специалист Димитрис Прифтис покинул пост главного тренера казанского баскетбольного клуба УНИКС.

Пресс-служба УНИКС сообщила на официальном сайте, что Димитрис Прифтис покинул команду после четырех лет работы. Он поблагодарил сотрудников клуба за "поддержку и сотрудничество".

В прошлом сезоне Прифтис, который занял пост главного тренера греческого "Панатинаикоса", вывел УНИКС в финал Еврокубка. Благодаря этому казанский клуб сможет выступить в Евролиге. Имя нового наставника УНИКС пока не раскрывалось.