«Фиорентина» готова продать российского форварда Кокорина

Агентство городских новостей Москва /

Александр Кокорин может уйти из итальянской "Фиорентины", за которую нападающий выступает с января 2021 года.

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Александр Кокорин летом может покинуть "Фиорентину". Как сообщает "Спорт-Экспресс", в его трансфере заинтересованы клубы из России и с Ближнего Востока. Агент Кокорина информацию о возможном уходе игрока из "Фиорентины" пока не подтверждал.

Контракт 30-летнего форварда с "фиалками" действует до июня 2024 года. Кокорин провел всего четыре матча за "Фиорентину", в сумме сыграв в них 94 минуты. Трансферная стоимость российского футболиста составляет 3,5 миллиона евро.