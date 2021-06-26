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Низкий индекс омеги-3 может привести к преждевременной смерти

Наука
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Низкий индекс омеги-3 может привести к преждевременной смерти
freepik.com / whatwolf

Зарубежные ученые обнаружили еще один фактор, влияющий на риск ранней смерти. Он связан с индексом омеги-3.

Полинасыщенные жирные кислоты Омега-3 необходимы организму для полноценного функционирования. Их недостаточное количество увеличивает риск преждевременной смерти, говорится в исследовании, опубликованном в издании American Journal of Clinical Nutrition.

"Среди биомаркеров четче всего со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности связан индекс омега-3. Это вещество содержится в лососе, сельди и прочих видах рыбы" — следует из научной статьи.

К тому же омегу-3 можно найти в капусте, говорится в материале на сайте 360tv.ru. Этот продукт богат клетчаткой, которая необходима организму. Омега-3 содержится и в ряде добавок. Однако их не следует употреблять без предварительной консультации со специалистом.

#смерть #дефицит #омега-3
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