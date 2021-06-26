Военный эксперт объяснил «пиратские» действия эсминца ВМС Британии в Черном море

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Действия экипажа эсминца HMS Defender в Черном море являются целенаправленной провокацией Лондона, уверен военный аналитик Алексей Суконкин.

Сторожевые корабли Пограничной службы ФСБ 23 июня открыли огонь по курсу следования британского эсминца Defender. Инцидент произошел вблизи мыса Фиолент. Ситуация была обсуждена в ходе заседания пресс-клуба "Петербургский дневник", организованного Медиагруппой "Патриот". Происшествие было результатом намеренной провокацией Великобритании, заявил писатель и военный эксперт Алексей Суконкин.

"Действие эсминца Defender имело исключительно провокационный характер. Они понимали, куда идут", — уверен он.

Россия обладает всеми необходимыми средствами для того, чтобы уничтожить британское судно, передает слова эксперта ФАН. Лондон прекрасно осознавал происходящее. Однако Британия все же решилась на откровенно провокационный рейд. Островное государство так и осталось "старой пиратской державой", резюмировал он.