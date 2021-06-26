Прокуратура Москвы заинтересовалась матерью, которая порезала дочь-школьницу

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Пресненская межрайонная прокуратура начала проверку обстоятельств, при которых 12-летняя девочка пострадала от рук матери.

По предварительным данным, 25 июня жительница Москвы порезала левое предплечье собственной дочери в ходе бытового конфликта. Инцидент произошел в одном из домов в центре столицы.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выяснят подробности семейной ссоры и дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Если выявится факт халатности со стороны органов ПДН, вовремя не обнаруживших признаки неблагополучия в семье, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.