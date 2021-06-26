Обозреватель NYT: США превращаются в страну-неудачницу по собственной вине

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Соединенные Штаты стали сами себе главной угрозой из-за провальной политики демократов и раскола общества, считает обозреватель The New York Times Николас Кристоф.

Журналист напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что «Америка вернулась», которые тот произнес во время июньской поездки по Европе. Но Кристоф считает, что это далеко не так — никакого «возвращения» не случилось.

Если ориентироваться на благополучие обстановки внутри страны и ее конкурентоспособность на международной арене, то можно увидеть неприятную правду. США отстают, а в некоторых аспектах «катятся в посредственность», уверен журналист.

«Греки имеют более высокий средний балл у выпускников средней школы. Чилийцы живут дольше. 15-летние подростки в России, Польше, Латвии и многих других странах лучше разбираются в математике, чем их американские сверстники — возможно, это показатель того, какое положение страны мира будут занимать через одно или два поколения», — рассуждает Кристоф.

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Колумнист отметил, что у американских подростков проблемы даже с элементарными навыками: пятая часть из них в 15 лет не умеет читать на уровне, который должен быть у десятилетних детей.

«Как эти миллионы американцев будут конкурировать в условиях глобализированной экономики?» — задался вопросом журналист.

Кристоф также привел другие статистические данные по экономике, благосостоянию и здоровья, которые подтверждают, что США уже не «номер один» на мировой арене. Журналист с сожалением отметил, что Соединенные Штаты никогда не реализуют свой потенциал, пока эта возможность не появится у каждого американца.

Читатели NYT поддержали мнение Кристофа и отметили, что Вашингтон уж очень долго «мошенничал» с «мантрой про номер один», но очевидные проблемы под коврик не заметешь.

«В свои 73 года я с каждым новым годом в буквальном смысле все глубже осознаю всю ложь, на которой эта страна построена. Деньги — главная сила в США. Деньги покупают власть. "Правда" здесь не обязательна», — прокомментировала Linda In WV.

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«Мы, американцы, совсем отстали. Многие страны "третьего мира" уже и без нас существенно продвинулись в повышении уровня жизни своих народов и демократизации своих политических систем и правительств. Теперь некоторые из них могут нас больно и позорно ткнуть в то, что у нас до сих пор творится где-нибудь в штатах Алабама или Миссисипи», — написал Swaggy Jones.

«В "стране номер один" не может быть безудержного насилия с применением огнестрельного оружия. "Страна номер один" не позволит своим гражданам обанкротиться или умереть из-за отсутствия медицинской страховки и медицинского обслуживания. В "стране номер один" не должно быть системного расизма, который длится на протяжении многих веков», — возмутился RaMo.

Некоторые из читателей отметили, что США всегда были страной «нескольких сверхбогатых людей» и миллионов угнетенного рабочего класса. Сегодня Соединенные Штаты внутри себя стали еще более разделенными.