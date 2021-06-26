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Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом Казахстана

Политика
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Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы обсудили ситуацию в Белоруссии и Казахстане. Также Лукашенко и Токаев особенно подробно поговорили о борьбе с пандемией коронавируса.

Президент Казахстана обсудил с белорусским коллегой взаимодействие с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем. Стороны обменялись мнениями по международным вопросам и поговорили о торгово-экономическом сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза. В ближайшее время состоится встреча премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с казахстанским лидером.

#белоруссия #казахстан #лукашенко #токаев
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